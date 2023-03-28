Прокурор внёс представление главврачу медучреждения. Медработники получили причитающиеся им суммы.

Во Владимирской области медиков лишили президентских выплат в 18,5 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.С 1 января 2023 года по инициативе правительства по всей стране для отдельных категорий медработников ввели дополнительные надбавки. Для их перечисления больницы должны ежемесячно предоставлять в Социальный Фонд информацию о сотрудниках, которым полагается доплата. Приказом ио главного врача Селивановской ЦРБ утверждён список должностей, которым положены деньги. Однако к 7 марта средства так и не выплатили.Прокурор внёс представление главврачу медучреждения. Медработники получили причитающиеся им суммы.Ранее похожая ситуация произошла ещё в . Главврач одной из них отсутствие выплат пробелами в законодательстве.