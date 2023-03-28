Законопроект поддержал комитет по ЖКХ, строительства и транспорта Заксобрания.

Во Владимирской области могут отменить бесплатные парковки на муниципальной земле. Законопроект поддержал комитет по ЖКХ, строительства и транспорта Заксобрания.Инициатива связана с 1000-летием Суздаля. Цель - не предоставлять туристам бесплатную стоянку в наиболее загруженные дни. Изначально с идеей вышла администрация Суздаля, которая просила сделать исключение для исторических поселений области. Однако в этом случае появится дискриминация жителей из других городов и районов. Власти нашли следующее решение - отказаться от бесплатной парковки на муниципальных территориях.Итоговый документ рассмотрят 30 марта на заседании ЗС. Если депутаты поддержат его, то льгота сохранится лишь на стоянках, расположенных на участках, принадлежащих региональной власти.