Законопроект поддержал комитет по ЖКХ, строительства и транспорта Заксобрания.
Во Владимирской области могут отменить бесплатные парковки на муниципальной земле. Законопроект поддержал комитет по ЖКХ, строительства и транспорта Заксобрания.
Инициатива связана с 1000-летием Суздаля. Цель - не предоставлять туристам бесплатную стоянку в наиболее загруженные дни. Изначально с идеей вышла администрация Суздаля, которая просила сделать исключение для исторических поселений области. Однако в этом случае появится дискриминация жителей из других городов и районов. Власти нашли следующее решение - отказаться от бесплатной парковки на муниципальных территориях.
Итоговый документ рассмотрят 30 марта на заседании ЗС. Если депутаты поддержат его, то льгота сохранится лишь на стоянках, расположенных на участках, принадлежащих региональной власти.