Во Владимирской области на время ремонта федеральной трассы М-7 готовят два пути объезда города...

Во Владимирской области на время ремонта федеральной трассы М-7 готовят два пути объезда города Покрова.Власти Петушинского района Владимирской области обсуждают возможные пути объезда участка федеральной трассы М-7 «Волга», которые должны начать ремонтировать в черте города Пкорова.«В целях минимизации последствий от предстоящего капитального ремонта автодороги М-7 и уменьшения дорожных заторов на участке трассы в г. Покров, в районе разрабатываются пути объезда для легковых автомобилей. Предложения по подготовке объездных дорог были представлены на совещании главами администраций городских и сельских поселений. Озвученные варианты по поручению главы администрации Петушинского района будут собраны воедино и отправлены в Правительство и Губернатору Владимирской области», — сообщает администрация Петушинского района.Запланировано временное закрытие перекрестков в Покрове. В мэрии города Петушки создана комиссия, которая изучит все вопросы, связанные с подготовкой объездных путей.Для легковых автомобилей, следующих из Владимира в Москву, возможный путь объезда может предполагать следующий маршрут:Первый объезд пойдет через Вольгинский – деревню Перново – улицу Северную – Проезд №9 – выезд на улицу III-Интернационала. До утверждения маршрута в населенных пунктах отремонтируют дороги. Кроме того, в поселке Вольгинский и на улицах Покрова установят посты и весовые рамки для ограничения проезда грузовиков.Второй объезд предполагает маршрут: Городищи – Молодино – Репихово – Глубоково – железнодорожная станция Покров – выезд на трассу через улицу Фейгина. На дорогах также пройдет ремонт.На этом объездном маршруте планируется ремонт дороги в деревне Молодино, дороги от Репихово до Глубоково, дороги на улице Фейгина (при въезде в город). Предусмотрена установка весовых рамок на ограничение проезда большегрузного транспорта в поселке Городищи и запрет на проезд в Яндекс. Картах.Фото pxfuel.com