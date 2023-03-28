Во Владимирской области начинает работать «горячая линия» по вопросу «серой» зарплаты. Об этом...

Во Владимирской области начинает работать «горячая линия» по вопросу «серой» зарплаты.Об этом информирует региональная прокуратура. Старт завтра — 29 марта 2023 года.Звонки принимаются два дня с 9-00 до 18-00 по телефону:(84922) 32-42-66 (прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства Кристина Джемаловна Вазганава).Как поясняют в прокуратуре Владимирской области, это связано с большим количеством выявляемых нарушений.Напоминаем, что на текущий момент в России предусмотрена ответственность для работодателя за «серую» зарплату. Например: штрафные санкции за неуплату налогов – 20% от суммы; штраф за отсутствие страховых взносов – 20% от суммы; административная ответственность – штраф до 10 000 руб с ответственного лица и др.Фото: pxfuel.com