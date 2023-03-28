Во Владимирской области осудили мужчину за дачу взятки сотруднику полиции (за сокрытие факта...

Во Владимирской области осудили мужчину за дачу взятки сотруднику полиции ("за сокрытие факта хранения наркотических средств").В Гусь-Хрустальном задержали мужчину, который выращивал и незаконно хранил наркотические средства массой 144,6 и 537 грамм. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, незаконная деятельность мужчины была пресечена. Об этом сообщило Следственное управление СК России по Владимирской области.Чтобы избежать ответственности, мужчина, находясь в служебном автомобиле начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков, положил в бардачок денежные средства в сумме 50 000 рублей, в качестве взятки. Однако сотрудник полиции отказался о взятке и сообщил об указанном факте в дежурную часть МО МВД России «Гусь-Хрустальный».С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также штрафу в размере 250 тысяч рублей.Фото pxfuel.com