Во Владимирской области прошел турнир по Контрстрайку. В нем приняли участие лучшие команды...

Во Владимирской области прошел турнир по "Контрстрайку".В нем приняли участие лучшие команды Мурома. В финале встретились студенты промышленно-гуманитарного колледжа и колледжа радиоэлектронного приборостроения. В итоге со счетом 2-0 победили технари.Одним из организаторов турнира выступило местное отделение «Единой России».Даниил Медведев, участник турнира, команда «Шоумен» Муромского колледжа радиоэлектронного приборостроения:- За счёт опыта нам удалось выиграть. Турнир, в принципе, несложный для нас, потому что у на больше опыта, вот поэтому нам было проще играть.Игорь Лашманов, депутат Законодательного Собрания Владимирской области, фракция «Единая Россия»:- Необычные соревнования. Я понимаю, что за этим будущее, киберсоревнования сейчас становятся все более популярными. Я пообщался с ребятами. Они ведь не только играют в компьютерные игры, но еще и спортом занимаются. И других интересных увлечений у них много. Вот этот баланс очень важен. Кроме того, они приходят сюда не только играть, но и для того, чтобы пообщаться.