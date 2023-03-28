Во Владимирской области прошел турнир по Контрстрайку.
В нем приняли участие лучшие команды...
Во Владимирской области прошел турнир по "Контрстрайку".
В нем приняли участие лучшие команды Мурома. В финале встретились студенты промышленно-гуманитарного колледжа и колледжа радиоэлектронного приборостроения. В итоге со счетом 2-0 победили технари.
Одним из организаторов турнира выступило местное отделение «Единой России».
Даниил Медведев, участник турнира, команда «Шоумен» Муромского колледжа радиоэлектронного приборостроения:
- За счёт опыта нам удалось выиграть. Турнир, в принципе, несложный для нас, потому что у на больше опыта, вот поэтому нам было проще играть.
Игорь Лашманов, депутат Законодательного Собрания Владимирской области, фракция «Единая Россия»:
- Необычные соревнования. Я понимаю, что за этим будущее, киберсоревнования сейчас становятся все более популярными. Я пообщался с ребятами. Они ведь не только играют в компьютерные игры, но еще и спортом занимаются. И других интересных увлечений у них много. Вот этот баланс очень важен. Кроме того, они приходят сюда не только играть, но и для того, чтобы пообщаться.