Во Владимирской области в зонах возможного подтопления могут оказаться 24 населенных пункта и 40...

Во Владимирской области в зонах возможного подтопления могут оказаться 24 населенных пункта и 40 участков автодорог.Сегодня (28 марта) на оперативном совещании у губернатора Владимирской области — Александра Авдеева были озвучены цифры при наихудшем варианте развития сценария весеннего половодья.Как передаёт наш корреспондент, это касается 24 населенных пунктов и 40 участков автомобильных дорог.Проблема также может затронуть 6 "низководных" мостов и около 220 приусадебных участков.Отрезанными от основных территорий (при худшем варианте) окажутся:Вязниковской район;Муромский район;Суздальский район;Судогодский районВ Вязниках мост разведен. Частично «отрезаны» 16 населенных пунктов: https://vladtv.ru/incidents/143076/На текущий момент зафиксированы единичные переливы на дорожные полотна и мосты.Известно, что уже подтоплено 16 приусадебных участков в Судогде. Угрозы подтопления жилых домов пока нет.Подъем Клязьмы в данный момент - 201 см.Пик половодья ожидается через 10-15 дней. В случае дождей сроки сдвинутся.Фото: pxfuel.com