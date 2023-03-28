Во Владимирской области задержаны бывшие заместители ЖКС по подозрению в крупной краже...

Во Владимирской области задержаны бывшие заместители ЖКС по подозрению в крупной краже денег.Возбуждены два уголовных дела в отношении Александра Соколова и Анна Кузнецова, бывших заместителей ЖКС номер 4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства Обороны РФ по ЗВО. После проверок военной прокуратуры Владимирского гарнизона, 27 марта их задержали. Оперативное сопровождение осуществляли ОЭБиПК и департамент военной контрразведки ФСБ России.Анна Кузнецова, являясь заместителем начальника ЖКС номер 4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства Обороны РФ по ЗВО фиктивно трудоустроила на производственный участок своего супруга Кузнецова Максима на должность слесаря-сантехника. Мужчине установили оклад в размере 6300 рублей, также ежемесячно он получал дополнительное финансовое стимулирование. Позднее женщина уволилась с должности, но успела с мая 2017 по май 2018 года необосновано получить 401 тысячу рублей. Денежными средствами Кузнецова распорядилась по личному усмотрению. Факт хищения раскрылся после плановой проверки.Также Александр Соколов, замначальника ЖКС номер 4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства Обороны РФ по ЗВО, по такой же схеме на должность слесаря-сантехника трудоустроил Круглова, с окладом 6300 рублей и ежемесячными дополнительными выплатами. Таким образом за 1,5 года на счет несуществующего работника было перечислено 664 тысячи рублей. Зарплатная карта при этом находилась в распоряжении Соколова. Позднее мужчина перешел работать на должность начальника территориального отдела «Владимирский» филиала «Западный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Министерства Обороны РФ.Виновникам может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет.Расследование уголовного дела продолжается.Фото pxfuel.com