Идеи были представлены главами администраций городских и сельских поселений в целях минимизации последствий от предстоящего капремонта автодороги и уменьшения пробок.

Водителям предлагают два варианта объезда М-7 в Покрове на время капремонта трассы. Об этом сообщили в администрации Петушинского района.Объезд заторов для легковых автомобилей, следующих по маршруту «Владимир – Москва», может быть следующим: Вольгинский – Перново – улица Северная в Покрове – Проезд №9 в Покрове – выезд на улицу III-Интернационала.Для тех, кто едет в обратном направлении, в сторону столицы, может быть подготовлен следующий вариант: Городищи – Молодино – Репихово – Глубоково – железнодорожная станция Покрова – выезд на трассу через улицу Фейгина.Оба включают себя ремонт местных дорог за счёт областных субсидий, установку знаков, информационных стендов, постов, аншлагов и весовых рамок для ограничения проезда фур, а также временное закрытие перекрестков в Покрове. Далее специальная комиссия изучит все вопросы, связанные с подготовкой объездных путей.Идеи были представлены главами администраций городских и сельских поселений в целях минимизации последствий от предстоящего капремонта автодороги и уменьшения пробок. Озвученные варианты будут собраны воедино и отправлены губернатору.