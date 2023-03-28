Плодовоовощная продукция весной не всем становится по карману.

Плодовоовощная продукция весной не всем становится по карману.Каждому хочется порадовать себя сочными салатами из овощей или фруктов. Особенно весной, когда просыпается вся природа и организм буквально сигналит о желании получить побольше витаминов.Но раз за разом каждый из нас, приходя в магазин, сталкивается с тем, что цифры на ценниках на овощи и фрукты вновь изменились. Почему же весной растут цены на фрукты и овощи? Ответить на этот вопрос портал попросило генерального директора ИАInfoline Ивана Федякова.Эксперт сообщил, что в настоящее время цены в основном растут в категории фруктов и овощей. Этот сектор наиболее чувствителен к сезонным изменениям в ценах. Ограниченные возможности хранения фруктов и овощей в России приводят к тому, что собственный урожай продают по низкой цене осенью, когда на рынке оказывается избыток продукции. Весной же вся Россия ощущает зависимость от импорта.Аналитик отмечает, что многое в этот период приходится завозить из-за границы. Поэтому даже на такие продукты как картофель, который может быть легко выращен в России, весной может существенно повлиять импорт. Например, на рынке появляется египетский картофель, который обычно стоит значительно дороже из-за транспортных расходов и курсовых колебаний. Это объясняет, почему цены на продукты питания весной обычно растут.К слову, согласно опросу, проведенному Фондом "Общественное мнение", почти половина россиян (47%) считает, что за последний месяц цены на продукты, товары и услуги выросли быстрее, чем раньше. А 23% опрошенных уверены, что темпы роста цен еще увеличатся, в то время как 45% оптимистично считают, что цены останутся на прежнем уровне.