Житель Челябинской области подал в суд на зоозащитников. Мужчина требует вернуть ему питомцев,...

Житель Челябинской области подал в суд на зоозащитников. Мужчина требует вернуть ему питомцев, которых у него, якобы, украли и незаконно удерживают в приюте. Накануне в Дом северной собаки наведались судебные приставы. Слово - Дарье Давыдовой.Собаки лают, а исполнительное производство идет. Мужчина в жилете - Павел Алмаматов из Челябинска - ищет в клетках знакомые морды. Ближе к вольерам нашу съемочную группу не пустили. Обычно дружелюбные, владельцы "Дома северной собаки" сегодня как с цепи сорвались.- Нам прятать, скрывать нечего, но пожалуйста вот за территорией, снимайте, общайтесь. Может, я к вам подойду, со мной поговорите. Супруга подойдет, с ней поговорите.- Давайте поговорим.- Нет. Я сейчас там необходим, потому что мне нужно переворачивать собак и показывать человеку клейма собачьи.Павел показывает паспорта пятнадцати собак. Хаски и особо ценных австралийских овчарок.- Восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь рублей это щенок овчарки.- это аусси.Питомцев у заводчика, якобы, увели зоозащитники. Мужчина говорит, действовала мафия.Павел Алмаматов, истец:- Именно подгадали так, что как только я уехал, через два дня собак именно целенаправленно вывезли из частного дома. Без полиции, без администрации. И дальше начали скрывать их по передержкам в городе Кирове. С заводчиков аусси требовали денег за возврат собак.Хозяйка петушинского приюта Яна Ремизова не отрицает: с Павлом знакома. И собак его тоже видела. Как-то давно, летом их действительно сюда привозили волонтеры.- Мы согласились этих собак принять. Собаки были в ужасном состоянии: голодные, худые, больные. Повязанные друг с другом, беременные. А куда они делись? Кто-то пристроился, кто-то сбежал.В вольерах и на самовыгуле - больше двухсот животных, говорят владельцы. Но едва ли кто-то подходит под описание. А любые совпадения случайны.- Подразумевается, что это одна и та же собака?- Нет.- Да.- Это белая швейцарская овчарка!А было такое, что к вам приезжали хозяева и забирали?- Было, конечно.- И Вы отдаете.- Они предоставляют фотографии. Если мы видим, что человек нормальный, ищет свою собаку, беспокоится, действия какие-то производит по поиску собак, то конечно, да, отдаем.На судебные разбирательства житель Челябинска уже потратил уйму денег и времени.Владимир Ломакин, врио начальника отдела ФССП по Петушинскому району:- Ни одной собаки, которая указана в исполнительном производстве, не установлено. Мы запрашиваем информацию в других приютах. Возможно, должник их скрывает либо в приютах Владимирской области, либо в Московской области.По следу Павел идет уже два года, это не первая его попытка отыскать питомцев. Проехав две тысячи километров, сегодня он буквально сел в лужу. Но сдаваться, поджав хвост, не намерен.Дарья Давыдова:- Рыночная цена щенка породы хаски варьируется, как говорят, от "бесплатно" до ста тысяч рублей, это если с родословной. Свою потерянную стаю истец оценил в миллион рублей, при желании он может заявить материальные требования на эту сумму, но, говорит, тут дело принципа. Своих собак он будет искать, чего бы ему это ни стоило.Дарья Давыдова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир".