Жительницу Владимира задержали таможенники. В ее посылке обнаружили сильнодействующее вещество. Как сообщают в пресс-службе владимирской таможни, БАДы девушке прислали по почте из

Жительницу Владимира задержали таможенники. В ее посылке обнаружили сильнодействующее вещество. Как сообщают в пресс-службе владимирской таможни, БАДы девушке прислали по почте из Казахстана. Всего в блистерах содержалось 165 капсул. Экспертиза показала, что в находится сибутрамин общим весом свыше 73 грамм. “Биологически активные добавки, содержащие сильнодействующие вещества, запрещены к перемещению через границу Российской Федерации”, – пояснил