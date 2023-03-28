В отношении жителя Лакинска закончено расследование по убийству сожительницы. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Вечером 18 января текущего года фигурант выпивал

В отношении жителя Лакинска закончено расследование по убийству сожительницы. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Вечером 18 января текущего года фигурант выпивал алкоголь вместе с женщиной. Когда спиртное закончилось, он захотел купить еще и попросил у собутыльницы деньги. Та отказала, и между сожителями начался конфликт. В ходе перепалки мужчина толкнул женщину в грудь. Она