Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце», совместно с ИД «Аргументы и факты» запустил новый спецпроект «Мир неравнодушных людей».

Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце», совместно с ИД «Аргументы и факты» запустил новый спецпроект «Мир неравнодушных людей».100 некоммерческих организаций из разных регионов страны. 100 проектов, благодаря которым становится лучше жизнь конкретных людей, сохраняются традиции предков, наши дети развиваются, больные люди получают лечение, а природа – защиту. Все эти проекты какое-то время назад выиграли президентские гранты. Грант дал возможность реализовать идею и заложить базу для её развития.Проект даёт возможность своими глазам увидеть, чем занимаются НКО, а также познакомиться с представителями этих организаций. О каждом НКО создан видеосюжет и написан журналистский материал. Это искренние эмоциональные истории о неравнодушных людях, благодаря которым жизнь вокруг становится теплее и добрее.Раз в два года во Владимире проводится Всероссийский детско-юношеский фестиваль национальных культур «Содружество», приурочен он всегда ко Дню народного единства. В пандемийном 2020 году фестиваль дал его участникам особенно много положительных эмоций и драйва.Владимиро-Суздальская Русь – кладезь нашей исторической памяти, а потому фестиваль вызывает у участников из разных уголков нашей страны неизменный интерес. «Содружество» объединяет сейчас более 400 учащихся школ, студентов, воспитанников творческих коллективов из 20 регионов России, ценит его и взрослое творческое сообщество. Фестиваль получал поддержку Фонда президентских грантов в 2006, 2017 и 2020 гг.«Содружество» изначально – проект разносторонний: танцы, изобразительное искусство, фотография, народный вокал. Молодые люди всегда рады знакомству, им интересно узнавать культуру других регионов и стран, любопытно разбирать всё «по косточкам»: что особенного в музыке другого народа, какие интересные движения в танцах, есть ли особенные стили в живописи. В пандемийное время они были рады новым друзьям особенно – очень скучали по выездам, встречам, по совместным репетициям. «Содружество-2020» дало много положительных эмоций и драйва. Всем полюбился и Владимир – его молодёжь изучала во время совместных экскурсий.Елена Гуськова, руководитель межрегиональной молодёжной общественной организации «Дом мира»:В Год памяти и славы, который проходил в России в 2020-м, наша новая страничка «Содружества» снова собрала молодёжь самых разных национальностей и культур. Нам очень важно укоренять и поддерживать в сознании подрастающего поколения добрые традиции межнационального и межрелигиозного взаимодействия, создающего основу единого культурного пространства государства. Где, как не на исконно русской земле, рассказывать об исторической памяти, о подвигах представителей народов нашей страны во время Великой Отечественной, напоминая об их дружбе и сплочённости. И мы рады, что, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, нам всё же удалось собрать столько участников, включая зарубежных. Важно, что после долгого творческого простоя молодые люди ощутили: жизнь продолжается.«Главное, что отличает этот проект – эмоциональность и искренность его героев. Видеосюжеты дают возможность почувствовать это и ощутить уважение к ним. Все эти люди, как правило, делают добро тихо, не афишируют свои проекты. Значит, это должны делать мы, потому что они достойны общественного признания и потому что, когда о таких делах рассказывают, сердца зрителей и читателей смягчаются – таким образом добра в мире становится больше», - считает 1-й заместитель генерального директора ИД «АиФ» Марина Мишункина.Спецпроект «Мир неравнодушных людей» доступен по адресу:u