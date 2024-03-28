Артисты Владимирского русского оркестра Александр Шапошников и Аста Кистените рассказали, почему...

Артисты Владимирского русского оркестра Александр Шапошников и Аста Кистените рассказали, почему ручной гармонике подвластны все жанрыЖителей региона ждёт масштабное музыкальное событие. В эту субботу - 30 марта 2024 года - во Владимирской областной филармонии пройдёт фестиваль Баян-33 с участием Владимирского русского оркестра под управлением Анатолия Антонова.В студии Вестей побывали его артисты. Александр Шапошников и Аста Кистените рассказали, почему ручной гармонике подвластны все жанры? Чем баян отличается от аккордеона? И в чем уникальность звучания наших традиционных музыкальных инструментов? Смотрим вместе!