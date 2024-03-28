Данные о том, что объекты, которые раньше принадлежали «Винербергер Куркачи» и «Винербергер кирпич», теперь на балансе фирмы «Строймикс», привёл ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц.

Крупнейший в мире производитель кирпича продал свой завод во Владимирской области. Данные о том, что объекты, которые раньше принадлежали «Винербергер Куркачи» и «Винербергер Кирпич», теперь на балансе фирмы «Строймикс», привёл ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц. Стороны договорились не говорить стоимость сделки.За прошлый год предприятие заработало 1,5 миллиарда рублей, чистая же прибыль составила 83 миллиона. В головном офисе Wienerberger пояснили, что уход с российского рынка связан геополитической ситуацией в стране.Завод керамический строительных блоков и кирпича был построен во Владимирской области 20 лет назад. На сегодняшний день австрийская компания владеет около 200 заводами в 28 странах мира.