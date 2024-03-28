Судебные приставы произвели арест 7-ми автобусов, которые принадлежат обществу с ограниченной ответственностью. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП области, не называя организацию. С

Судебные приставы произвели арест 7-ми автобусов, которые принадлежат обществу с ограниченной ответственностью. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП области, не называя организацию. С помощью своих источников нам удалось узнать, что речь идет о компании «ОКТО». Напомним, перевозчик покинул рынок 4 марта этого года. Он обслуживал восемь маршрутов: 7С, 11С, 15, 21C, 25, 26С, 28, 56.