Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Владимирской области.

В Муроме без дела стоял новый водопровод и станция повышенного давления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Владимирской области.Так, три месяца назад объекты были построены в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», но после подписания акта ни станция, ни водопровод в эксплуатацию введены не были, в собственность объект также не был оформлен.Сотрудники надзорного ведомства поясняют, что подобного рода задержка препятствует улучшению жизни горожан. Директор организации «Муромстройзаказчик» получил представление.