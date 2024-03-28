Ребенок пострадал от собаки в селе Бабаево Собинского района. У животного наблюдалось слюнотечение, агрессивное поведение, пес отказывался от еды. Оказалось, что собака болеет бешенством,

Ребенок пострадал от собаки в селе Бабаево Собинского района. У животного наблюдалось слюнотечение, агрессивное поведение, пес отказывался от еды. Оказалось, что собака болеет бешенством, сообщили в пресс-службе инспекции госнадзора в области обращения с животными и ветеринарии. В связи с этим Александр Авдеев подписал указ об установлении карантина на территории квартиры №1 в доме №30 на