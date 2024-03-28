Об этом рассказали представители регионального МЧС.

Заречную территорию Вязниковского района отрезало от большой земли. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, в ночь на 28 марта там убрали понтонный мост. И уже в 7 часов утра подготовили лодки для переправы на другой берег.Напомним, что ежегодно во время паводка 16 деревень и сёл Вязниковского района, располагающихся за Клязьмой, отрезает от остальной территории. Населению заранее выплачивают пособия и пенсии. Также для людей заблаговременно запасают необходимые медикаменты и предметы быта. Скоропортящиеся продукты завозят несколько раз в неделю.