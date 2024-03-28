Владимирцу, скрывшему тело своей супруги, грозит до 15 лет лишения свободы В отношении жителя...

Владимирцу, скрывшему тело своей супруги, грозит до 15 лет лишения свободыВ отношении жителя Владимира утверждено обвинительное заключение.Дело обстояло следующим образом: в ноябре 2023 года вечером мужчина и его жена распивали спиртное в комнате общежития на улице Диктора Левитана. Между ними произошел конфликт, вызванный чувством ревности обвиняемого к супруге. Женщина сказала, что перенесла часть своих вещей к бывшему гражданскому мужу.Разозлившись, мужчина выкрутил деревянную ножку от табурета, подошел к потерпевшей и стал бить по голове, рукам, ногам и телу, отчего та скончалась на месте преступления."Испугавшись содеянного, злоумышленник завернул тело жертвы в ковер и выкинул из окна своей комнаты на улицу, затем спустился и перетащил ковер с телом супруги в овраг, вернулся в комнату, сделал в ней перестановку, собрал вещи потерпевшей, орудие преступления и иные предметы, в том числе часть дивана, имеющие следы крови, и выкинул их", - пояснили в надзорном ведомстве.Рюкзак с вещами убитой женщины обвиняемый выбросил в мусорный бак, где позже его нашёл рабочий по благоустройству. Зарядив лежащий в рюкзаке мобильный телефон, мужчина сообщил матери погибшей о своей находке, после чего та встревожилась и обратилась в полицию.Вину злоумышленник признал частично, пояснив, что удары наносил не сильно и не хотел убивать сожительницу.Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд г. Владимира.Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.Фото: freepik.com