Суд признал владимирца и москвича виновными в даче взятки в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий.

Суд признал владимирца и москвича виновными в даче взятки в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий. Об этом рассказала СУ СКР по региону.Инцидент произошёл летом прошлого года. Мужчин проверяли на причастность к совершению мошеннических действий в отношении одной женщины. Осуждённые находились в машине оперуполномоченного и передали сотруднику 200 тыс. рублей за прекращение проверки.Впрочем, сотрудник брать деньги не собирался. Фигурантов задержали на месте преступления, а деньги изъяли.«Приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 3 года с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн рублей каждому с конфискацией денежных средств, являющихся предметом взятки», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.