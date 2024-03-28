С 1 апреля в региональной столице стартует весенний месячник по благоустройству и санитарной очистке.

С 1 апреля в региональной столице стартует весенний месячник по благоустройству и санитарной очистке. Об этом рассказала администрации Владимира.Первый в 2024 году общегородской субботник состоится 20 апреля. Сотрудники мэрии и работники муниципальных служб станут наводить порядок на закреплённых территориях и объектах благоустройства. Руководителям предприятий, управляющим компаниям и собственникам также рекомендовано выйти на уборку.«Вывоз мусора будет осуществлять муниципальный «Центр управления городскими дорогами», - отмечается в сообщении пресс-службы администрации Владимира.