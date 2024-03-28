Во Владимире за дачу взятки двое мужчин получили строгий режим и крупный штраф в размере одного...

Во Владимире за дачу взятки двое мужчин получили "строгий" режим и крупный штраф в размере одного миллиона рублейЖителю Москвы 1991 года рождения и жителю Владимира 1992 года рождения вынесен приговор. Они обвиняются в даче взятки в крупном размере.Следствием и судом установлено, что в июне 2023 года в УМВД России по г. Владимиру проводилась проверка по заявлению женщины о совершении осужденными в отношении нее мошеннических действий.Не желая, чтобы их проверяли, находясь в автомобиле сотрудника полиции, мужчины лично передали ему взятку в сумме 200 тысяч рублей за ее прекращение.Однако сотрудник получать взятку не намеревался и заблаговременно сообщил о ней руководству. После передачи денег фигуранты были задержаны сотрудниками УФСБ по Владимирской области, а деньги изъяты следователем."В ходе расследования по ходатайству следователя СК судом в отношении мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также наложен арест на их денежные средства на общую сумму почти 900 тысяч рублей", - прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.Виновным назначено наказание - 5 лет и 3 года колонии строгого режима со штрафом в размере 1 миллиона рублей каждому.Фото: freepik.com