Департамент ветеринарии Владимирской области утвердил перечень требований к содержанию домашних животных.

За неубранные за питомцами экскременты владимирцы могут получить штраф. Департамент ветеринарии Владимирской области утвердил перечень требований к содержанию домашних животных.Дополнительные требования обязательны для исполнения. Согласно им, владельцы обязаны не допускать загрязнения питомцами мест общего пользования, таких как, например, лифты, лестничные площадки, коридоры или подвалы. Также граждане обязаны соблюдать чистоту в общественных местах – на спортплощадках, в скверах, дворах и так далее.За неисполнение штраф составляет от одной до трёх тысяч для физлиц, от трёх до пяти для должностных лиц, от пяти до десяти – для юридических. Повторное нарушение увеличивает сумму штрафа.