Как сообщили в УМВД, за последнюю неделю в области зарегистрировано 57 таких преступлений. Причем попадаются на уловки мошенников не только пожилые люди. Так, 22 марта злоумышленник позвонил

Как сообщили в УМВД, за последнюю неделю в области зарегистрировано 57 таких преступлений. Причем попадаются на уловки мошенников не только пожилые люди. Так, 22 марта злоумышленник позвонил молодой жительнице Собинского района. Незнакомец представился сотрудником банка и сообщил девушке, что ее банковский счет пытаются взломать. Чтобы обезопасить сбережения, мошенник предложил перевести все деньги «на безопасный счет».