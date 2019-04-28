Сегодня контрольно-ревизионные подразделения функционируют во всех подразделениях системы МВД России.

Свое начало служба ревизоров органов внутренних дел берет в далеком 1936 году. Приказ НКВД СССР от 28 апреля того же года № 148 установил ряд востребованных для ведомства функций, среди которых обеспечение и проведение документальных ревизий денежно-материальных ценностей в органах - частях, предприятиях, хозяйствах и на строительных объектах. В связи с чем, в составе финансовых и финансово-плановых отделов появились специальные лица - ревизоры.Спустя почти шесть десятилетий появляется самостоятельное Контрольно-ревизионное управление МВД, первым руководителем которого в 1992 году становится генерал-майор внутренней службы Вячеслав Журко. Ранее он занимался оперативной работой в области экономической безопасности, затем служил в центральном аппарате Министерства, в том числе руководил финансовой службой МВД РСФСР. Именно при Вячеславе Журко начали комплектоваться отделы КРУ и полноценно осуществляться ревизии финансово-хозяйственной деятельности подразделений.В 2002 году ведомственный приказ № 250 установил 28 апреля Днем контрольно-ревизионной службы МВД России.В настоящее время начальником КРУ МВД России является генерал-майор внутренней службы Николай Пилюгин.Сегодня контрольно-ревизионные подразделения функционируют во всех подразделениях системы МВД России. Им отведена важная роль в осуществлении ведомственного контроля за соблюдением финансового и налогового законодательства, постановкой бухгалтерского учета, целевым и эффективным использованием трудовых, материальных и финансовых ресурсов.