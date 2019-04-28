Пока знаменитости возмущались результатами шоу Голос. Дети,
Примадонна сделала благородный поступок. Алла Пугачева всех переиграла, уверен
эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Пока знаменитости возмущались результатами шоу "Голос. Дети",
Примадонна сделала благородный поступок. Алла Пугачева всех переиграла, уверен
эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Собеседник "Дни.ру" отметил, что многие представители
российского шоу-бизнеса уже успели переругаться из-за скандала, связанного с
победой дочки певицы Алсу в музыкальном телепроекте. В отличие от них Алла
Пугачева повела себя очень достойно.
"Алла Борисовна сделала весьма изящный ход. Она
просто пригласила на Рублевку четверых проигравших на шоу детей и вручила им по
"Золотой Звезде Аллы Пугачевой", к которой прилагается денежная
премия из ее личных средств", – констатировал Вадим Манукян. "Таким образом
дети почувствовали, что есть действительно взрослые, умудренные опытом люди,
которые могут любой, даже самый громкий скандал, превратить в благородный поступок",
– отметил эксперт.
По словам Вадима Манукяна, если бы все состоятельные
люди нашей страны поступали также, финансово поддерживая молодые таланты,
которым трудно пробиться к высотам шоу-бизнеса, то творческая палитра страны
смогла бы засиять новыми красками. "Берите пример, господа хорошие", -
пристыдил знаменитостей и богатых людей Вадим Манукян.
Ранее в СМИ
появлялась информация, что с проигравшими финалистами шоу встретилась Светлана
Лобода. Сообщалось, что она тоже вручила детям премии от себя лично.
Напомним, 10-летняя
дочь певицы Алсу в финале исполнила песню Юлии Началовой. Она обыграла Максима
Ержана и Валеру Кузакова. Первый канал начал проверку возможной
подтасовки голосования на