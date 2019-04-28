Пока знаменитости возмущались результатами шоу Голос. Дети, Примадонна сделала благородный поступок. Алла Пугачева всех переиграла, уверен эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Пока знаменитости возмущались результатами шоу "Голос. Дети",Примадонна сделала благородный поступок. Алла Пугачева всех переиграла, уверенэксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.Собеседник "Дни.ру" отметил, что многие представителироссийского шоу-бизнеса уже успели переругаться из-за скандала, связанного спобедой дочки певицы Алсу в музыкальном телепроекте. В отличие от них АллаПугачева повела себя очень достойно."Алла Борисовна сделала весьма изящный ход. Онапросто пригласила на Рублевку четверых проигравших на шоу детей и вручила им по"Золотой Звезде Аллы Пугачевой", к которой прилагается денежнаяпремия из ее личных средств", – констатировал Вадим Манукян. "Таким образомдети почувствовали, что есть действительно взрослые, умудренные опытом люди,которые могут любой, даже самый громкий скандал, превратить в благородный поступок",– отметил эксперт.По словам Вадима Манукяна, если бы все состоятельныелюди нашей страны поступали также, финансово поддерживая молодые таланты,которым трудно пробиться к высотам шоу-бизнеса, то творческая палитра странысмогла бы засиять новыми красками. "Берите пример, господа хорошие", -пристыдил знаменитостей и богатых людей Вадим Манукян.Ранее в СМИпоявлялась информация, что с проигравшими финалистами шоу встретилась СветланаЛобода. Сообщалось, что она тоже вручила детям премии от себя лично.Напомним, 10-летняядочь певицы Алсу в финале исполнила песню Юлии Началовой. Она обыграла МаксимаЕржана и Валеру Кузакова. Первый канал начал проверку возможнойподтасовки голосования на