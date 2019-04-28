Спецборт с Благодатным огнем вылетел из Иерусалима в Москву. Самолет приземлится в аэропорту Внуково в 22.00 по московскому времени.

Спецборт с Благодатным огнем вылетел из Иерусалима в Москву, передает ТАСС.Благодатный огонь каждый год сходит в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Накануне Пасхи возле святыни собираются тысячи верующих со всего мира. Ожидание схождения огня составляет от нескольких минут до нескольких часов. Святыню должны доставить в столицу к ночному пасхальному богослужению. Его проведет Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя.Борт должен приземлиться в аэропорту Внуково в 22.00 по московскому времени. Благодатный огонь, заключенный в специальную капсулу, везет в Россию делегация Фонда Андрея Первозванного. Ее возглавляет председатель попечительского совета Владимир Якунин.Далее святыню развезут по храмам России и в зарубежные приходы.