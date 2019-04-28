Капсула с Благодатным огнем из Иерусалима доставлена в Москву. Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в аэропорт Внуково. Зажечь свои свечи этим огнем стремятся сотни верующих, чтобы потом согреть им церкви и дома в своих районах и городах.

Капсула с Благодатным огнем из Иерусалима доставлена в Москву. Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в аэропорт Внуково. Зажечь свои свечи этим огнем стремятся сотни верующих, чтобы потом согреть им церкви и дома в своих районах и городах.Утром Великой Субботы перед храмом Гроба почти безлюдно. Полиция оцепила Старый город Иерусалима. Тишину расколол грохот тяжелых жезлов с металлическими наконечниками. Это наследники янычар, кавасы в красных фесках, предваряют шествие армянского духовенства. По традиции именно они вносят на площадь ключи от древних дубовых храмовых ворот.Храм стремительно заполняется паломниками . Тысячи православных попадают на церемонию, но десятки тысяч остаются снаружи, а тем кто внутри, предстоит долгое, пятичасовое, ожидание.Кувуклию — часовню Гроба Христова, внимательно осмотрев, запирают и запечатывают желтым воском. Теперь сюда смогут войти лишь греческий Патриарх Иерусалима и представитель Армянской Церкви.Среди молящихся в храме Гроба — представители Русской духовной миссии и традиционная группа Фонда Андрея Первозванного. Церемония освящения Огня стала неотъемлемой частью пасхальных торжеств для православных россиян.Наконец под красными праздничными хоругвями в храме Гроба появляется православный Патриарх Иерусалима Феофил. Церковь погружается во тьму. И как явленная на этом месте две тысячи лет назад победа жизни над смертью освященный на Гробе Христовом Огонь побеждает тьму, наполняя храм жарким пасхальным светом десятков тысяч свечей.Площадь перед церковью Воскресения, узкие улочки древнего Иерусалима похожи на огненные реки. Лампады с Благодатным огнем увозят в столицы православного мира. Этот огонь, полученный от патриаршей свечи, по традиции уже в восемнадцатый раз будет доставлен в московский храм Христа Спасителя Фондом Андрея Первозванного.