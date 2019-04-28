× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/28-04-2019-chto-za-vareniki-borodinu-raspekli-za-fotoshop.html" target="_blank">Что за вареники?: Бородину распекли за фотошоп</a> - По мнению некоторых, ведущая нуждается в отдыхе. В основном, подписчиков смутил макияж.