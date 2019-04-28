По мнению некоторых, ведущая нуждается в отдыхе. В основном, подписчиков смутил макияж.
<a href="https://33live.ru/novosti/28-04-2019-chto-za-vareniki-borodinu-raspekli-za-fotoshop.html" target="_blank">Что за вареники?: Бородину распекли за фотошоп</a> - По мнению некоторых, ведущая нуждается в отдыхе. В основном, подписчиков смутил макияж.
[url=https://33live.ru/novosti/28-04-2019-chto-za-vareniki-borodinu-raspekli-za-fotoshop.html]Что за вареники?: Бородину распекли за фотошоп[/url] - По мнению некоторых, ведущая нуждается в отдыхе. В основном, подписчиков смутил макияж.