Наследница певицы приняла участие в ток-шоу Андрея Малахова Привет, Андрей! на телеканале Россия
1. Недавно исполнилось 40 дней после того, как из жизни ушла Юлия Началова.
Наследница певицы приняла участие в ток-шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия
1". Недавно исполнилось 40 дней после того, как из жизни ушла Юлия Началова.
Выпуск посвятили памяти
артистки. В студии собрались ее друзья, коллеги и близкие. Так, в записи
программы приняли участие отец Юлии Виктор Началов, ее дочь Вера Алдонина, PR-директор умершей певицы Анна Исаева, а также
многие ее коллеги по творческому цеху.
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