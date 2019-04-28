Наследница певицы приняла участие в ток-шоу Андрея Малахова Привет, Андрей! на телеканале Россия 1. Недавно исполнилось 40 дней после того, как из жизни ушла Юлия Началова.

Наследница певицы приняла участие в ток-шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия1". Недавно исполнилось 40 дней после того, как из жизни ушла Юлия Началова.Выпуск посвятили памятиартистки. В студии собрались ее друзья, коллеги и близкие. Так, в записипрограммы приняли участие отец Юлии Виктор Началов, ее дочь Вера Алдонина, PR-директор умершей певицы Анна Исаева, а такжемногие ее коллеги по творческому цеху.Материал дополняется