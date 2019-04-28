Дочь Юлии Началовой – Вера Алдонина – пришла в студию программы Привет, Андрей! на телеканале Россия 1. На неделе исполнилось 40 дней с момента смерти певицы. Ее родные и близкие собрались, чтобы вспомнить о ней.

Дочь Юлии Началовой – Вера Алдонина – пришла в студию программы "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1". На неделе исполнилось 40 дней с момента смерти певицы. Ее родные и близкие собрались, чтобы вспомнить о ней.По словам отца Юлии Виктора Началова, Вера держится "лучше всех нас", хоть ей и очень тяжело."Сложилось так, что Юля в последнее время была сильно занята. Верой занимается бабушка, она в курсе всех школьных событий. Для Веры ничего не поменялось, она жила у нас – и там, и там, но больше у нас. Конечно, переживает, но держится. Школа очень отвлекает", — рассказал Началов. Он добавил, что семья постоянно находится на связи с отцом Веры – Евгением Алдониным.В программе показали отрывок из интервью Веры, в котором она рассказывала о маме. Говорила, что крайне редко видит, чтобы мама плакала. "Она сама себе не дает ходить грустной и пытается во всем видеть хорошее. У нее есть много друзей, которые ее поддерживают. Мне кажется, она счастливый человек", — рассказывала дочь Юлии Началовой.Вера мечтает стать актрисой, хотя и возможность, что будет певицей, не исключает. Пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева рассказала, что та собиралась позвонить своим знакомым артистам (они были потом на похоронах, добавила Исаева), чтобы узнать, как лучше подготовиться к поступлению во ВГИК или ГИТИС, но не успела.В конце программы Вера Алдонина сыграла на рояле в память о своей маме.