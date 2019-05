Американская компания SpaceX перенесла запуск корабля Dragon с грузом для экипажа Международной космической станции на 1 мая.

Американская компания SpaceX перенесла запуск корабля Dragon с грузом для экипажа Международной космической станции на 1 мая. Ракета-носитель Falcon-9 поднимется в небо со стартового комплекса 40 на мысе Канаверал во Флориде, сообщила SpaceX в Twitter в субботу. Ранее старт 17-й миссии Dragon планировался на 30 апреля.Static fire test of Falcon 9 complete—targeting May 1 launch from Pad 40 in Florida for Dragon’s seventeenth mission to the @Space_Station— SpaceX (@SpaceX) 27 апреля 2019 г.5 декабря 2018 года Dragon привез на МКС 2,5 тонны продовольствия, материалов для исследований и приборов. 14 декабря корабль приводнился в Тихом океане, привезя с орбиты результаты научных экспериментов.