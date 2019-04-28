Министр энергетики РФ Александр Новак создал межведомственную комиссию для проверки качества нефти, транспортируемой по нефтепроводу Дружба.

Министр энергетики РФ Александр Новак создал межведомственную комиссию для проверки качества нефти, транспортируемой по нефтепроводу "Дружба".В комиссию вошли представители Минэнерго, Минпромторга, ФАС, Роснедр, Ростехнадзора, Росстандарта, а также ПАО "Транснефть".Ранее российский премьер Дмитрий Медведев поручил Новаку в недельный срок разобраться, почему на экспорт в Белоруссию шла некачественная нефть. Данные требовалось отправить в Генпрокуратуру. Кроме того, Медведев предложил усовершенствовать законодательство в области добычи, хранения и транспортировки нефти, передает ТАСС.19 апреля концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба". 23 апреля Белоруссия приостановила из-за этого экспорт светлых нефтепродуктов. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак пообещал повысить качество нефти к 29 апреля.В "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным. Президент России Владимир Путин пообещал начать спецрасследование, если корпоративное ни к чему не приведет.