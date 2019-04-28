Жена фигуриста Евгения Плющенко высказалась о скандале, связанном с победой дочки певицы Алсу на шоу Голос. Дети. Яна Рудковская упомянула при этом и своего сына Сашу, из-за чего была жестко раскритикована скандальным блогером Леной Миро.

Женафигуриста Евгения Плющенко высказалась о скандале, связанном с победой дочкипевицы Алсу на шоу "Голос. Дети". Яна Рудковская упомянула при этом и своегосына Сашу, из-за чего была жестко раскритикована скандальным блогером ЛенойМиро."Гадюшник зашевелился. Мать Гнома внезапно завопилао несуществующей травле ребенка", – написала в своем Telegram-канале Миро. Приэтом она привела комментарий Яны Рудковской порталу Super.ru."То, что сейчас началось в адрес 10-летней девочки,Микеллы – это просто отвратительно… Но я прошу вас прекратить травлю Микеллы.Это мерзко! Люди вы, в конце концов, или нет?", – заявила Яна Рудковская. Онадобавила, что то, что случилось на конкурсе – для всех урок, в том числе и дляродителей.Затем продюсер почему-то перешла к своему сыну Саше,которого называет Гном Гномычем. "Поэтому мы и отдали Сашу в спорт. Там конечноне легче, но более все-таки объективнее, засудить сложнее, чем на вокальныхконкурсах", – отметила Яна Рудковская. Лена Миро показалась подозрительнойпараллель между дочкой Алсу и сыном продюсера."Много слов, а по делу ясно одно: баба Ягазанервничала. Она-то своего сына гоняет даже по конкурсам красоты, покупаяобложки и эксплуатируя ребенка в рекламе. Страшное дело, если вскроется, какпобеждает сынуля, так ведь, Яна?", – жестко приложила блогер.Сама продюсер на резкий пост Миро пока никак не отреагировала.Напомним, часто критикуют за посты с ее завтраками в Instagram. Многие пользователи соцсети считают фото "показухой". Звезда ранее ответила на возмущенные комментарии. Яна Рудковская призналась, что поклонникам бывает сложно угодить.