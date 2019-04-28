Жена
фигуриста Евгения Плющенко высказалась о скандале, связанном с победой дочки
певицы Алсу на шоу Голос. Дети. Яна Рудковская упомянула при этом и своего
сына Сашу, из-за чего была жестко раскритикована скандальным блогером Леной
Миро.
Жена
фигуриста Евгения Плющенко высказалась о скандале, связанном с победой дочки
певицы Алсу на шоу "Голос. Дети". Яна Рудковская упомянула при этом и своего
сына Сашу, из-за чего была жестко раскритикована скандальным блогером Леной
Миро.
"Гадюшник зашевелился. Мать Гнома внезапно завопила
о несуществующей травле ребенка", – написала в своем Telegram-канале Миро. При
этом она привела комментарий Яны Рудковской порталу Super.ru.
"То, что сейчас началось в адрес 10-летней девочки,
Микеллы – это просто отвратительно… Но я прошу вас прекратить травлю Микеллы.
Это мерзко! Люди вы, в конце концов, или нет?", – заявила Яна Рудковская. Она
добавила, что то, что случилось на конкурсе – для всех урок, в том числе и для
родителей.
Затем продюсер почему-то перешла к своему сыну Саше,
которого называет Гном Гномычем. "Поэтому мы и отдали Сашу в спорт. Там конечно
не легче, но более все-таки объективнее, засудить сложнее, чем на вокальных
конкурсах", – отметила Яна Рудковская. Лена Миро показалась подозрительной
параллель между дочкой Алсу и сыном продюсера.
"Много слов, а по делу ясно одно: баба Яга
занервничала. Она-то своего сына гоняет даже по конкурсам красоты, покупая
обложки и эксплуатируя ребенка в рекламе. Страшное дело, если вскроется, как
побеждает сынуля, так ведь, Яна?", – жестко приложила блогер.
Сама продюсер на резкий пост Миро пока никак не отреагировала.
Напомним, часто критикуют за посты с ее завтраками в Instagram. Многие пользователи соцсети считают фото "показухой". Звезда ранее ответила на возмущенные комментарии. Яна Рудковская призналась, что поклонникам бывает сложно угодить.