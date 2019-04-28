Последний президент СССР Михаил Горбачев отметил изменение риторики американского лидера Дональда Трампа в отношении разоружения.

Последний президент СССР Михаил Горбачев отметил изменение риторики американского лидера Дональда Трампа в отношении разоружения.Так, по словам Горбачева, раньше Трамп собирался наращивать темпы ядерного вооружения, пока оппоненты не придут в чувство, поскольку у Америки много денег, больше, чем у кого бы то ни было.Сейчас Трамп говорит, что все страны должны избавиться от ядерного оружия, и хорошо, если это станет реальной политикой.Однако сейчас непонятно, что происходит в США. Штаты вышли из Договора РСМД, соглашения по иранской ядерной программе. Еще Трамп объявил о выходе из договора об ограничении торговли оружием. Откуда такое противоречие – неясно.26 апреля Трамп заявил, что США, России и Китаю стоит отказаться от ядерного оружия. В Кремле ответили, что приветствуют намерение Трампа избавить мир от ядерного оружия, но как инициативу его предложение пока оценивать нельзя. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что отказаться от ядерного оружия значило бы лишиться сдерживающего фактора, передает "Интерфакс".