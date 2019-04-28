В Баку проходит четвертый этап Формулы-1 – Гран-при Азербайджана. Состоялся квалификационный заезд, который выиграл финн Вальтери Боттас из Mercedes. Россйиский гонщик Toro Rosso Даниил Квят занял шестое место.

В Баку проходит четвертый этап Формулы-1 – Гран-при Азербайджана. Состоялся квалификационный заезд, который выиграл финн Вальтери Боттас из Mercedes. Россйиский гонщик Toro Rosso Даниил Квят занял шестое место.Квалификационная гонка дважды прерывалась из-за поломок. В первом случае попал в аварию поляк Роберт Кубица из Williams. Во втором разбил свой болид монегаск Шарль Леклер, представляющий Ferrari.Гонщик Mercedes Вальтери Боттас показал лучшее время и первым отправиться на дистанцию в главной гонке. Второй результат у его партнера британца Льюиса Хэмилтона. Третьим стал немец Себастьян Феттель из Ferrari. Даниил Квят расположился на шестой позиции.