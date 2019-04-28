В Китае завершилось масштабное обсуждение на самом высшем уровне китайской инициативы о Шелковом пути XXI века. Но в этом контексте президент пригласил иностранцев и в российские проекты.

В Китае завершилось масштабное обсуждение на самом высшем уровне китайской инициативы о "Шелковом пути" XXI века. Но в этом контексте президент пригласил иностранцев и в российские проекты.Традиционные китайские пагоды. Живописный уголок. Именно здесь, вдали от бурлящего мегаполиса, идет разговор о колоссальной китайской инициативе "Один пояс — один путь". Международной конгресс-центр "Яньциху". 60 километров от Пекина.Почетный караул, красная ковровая дорожка. Владимир Путин направляется на форум. Гостей приветствует Си Цзиньпин. Каждый жест подчеркивает теплоту встречи с президентом России.Лидеры явно в хорошем настроении. Вместе идут в зал, где уже оживленно. Мгновенно завязываются разговоры. Вот Владимир Путин что-то обсуждает с президентом Египта. К беседе присоединяется канцлер Австрии. После многочасовой дискуссии — совместное фотографирование, куда Владимир Путин и Си Цзиньпин снова приходят вместе, — им явно было что обсудить.Для Пекина саммит такого масштаба — еще и демонстрация своих возможностей перед Вашингтоном на фоне торговой войны, в которой страна, где у руля Коммунистическая партия, отстаивает, казалось бы, идеологически противоположные принципы свободного рынка."Как ни странно, либеральные ценности, которые сейчас защищает Китай, нужны всей мировой экономике. Поэтому эта инициатива будет развиваться. И имею в виду еще, может быть, китайскую философию. Они действуют очень аккуратно и в общем и целом не просто стремятся в своей деятельности, в политике, а делают все для того, чтобы учесть интересы своих партнеров. Это очень позитивно воспринимается в мире", — заявил Путин.Даже в ХХI столетии принципы Великого шелкового пути не устарели — наоборот, уверены в Китае."Мы должны придерживаться тесного взаимодействия, совместно формировать открытую мировую экономику и выступать против протекционизма. Следует привлекать больше государств в разные форматы сотрудничества и к совместной реализации инициативы "Один пояс — один путь", — подчеркнул Си Цзиньпин.Стран, с которыми Китай выстраивает работу, много, но именно к появлению Путина — особый интерес. Мобильные телефоны во время его выступления в руках у каждого.С таким же интересом китайский бизнес инвестирует в российские проекты. Пример — покупка 20% акций "Арктик СПГ-2". Сотрудничество с Китаем для России — это огромные возможности транзита грузов. запущены масштабные национальные проекты, страна вкладывает триллионы рублей в инфраструктуру, создание безопасных автодорог. Идет модернизация Транссиба и БАМа. Стремительно набирает силу "Северный морской путь".Общие планы — это еще и технологический рывок. И в Китае явно хотели обратить внимание журналистов на свои разработки. На форуме применяются самые современные технологии в области безопасности. Прикладывать бейдж никуда не надо — система все сканирует автоматически. В итоге на входе никаких очередей.Разговор в Пекине сразу приобретает евразийский характер: как отразится введение санкций против Ирана на Китае, который активно импортирует оттуда нефть, спрашивают у Путина, и готова ли Россия ее заместить?"У нас, конечно, потенциал колоссальный. Но дело не в потенциале, дело в том, что у нас есть договоренности с ОПЕК о том, что мы будем держать определенный уровень добычи. Эти договоренности действуют до июля текущего года. А вот американские решения, связанные с различными санкционными мерами в отношении Ирана, должны вступить в силу, если мне память не изменяет, в начале мая. Я не представляю, как мировой энергетический рынок отреагирует на эти события. У нас есть договоренности с ОПЕК, мы их выполняем", — подчеркнул глава российского государства.Форум стал площадкой, где обсуждаются самые разные нюансы, даже не связанные с Китаем. У Путина спрашивают, виделся ли он с Лукашенко и был ли разговор о ситуации вокруг трубопровода "Дружба"? Короткий обмен мнениями состоялся."Прежде всего нужно провести расследование на уровне самой "Транснефти" и выявить место, откуда попало, по каким причинам, что попало конкретно и так далее. Это расследование проводится. Если недостаточно будет внутрикорпоративного расследования, я не исключаю, что мы проведем и более тщательное, с помощью правоохранительных органов и специальных служб", — сказал Владимир Путин.В Пекин Путин прилетел из Владивостока, где встречался с лидером КНДР, а перед этим в графике были Чита и Санкт-Петербург.Колоссальная работа теперь впереди у специалистов: как осуществить совместные планы. Впрочем, главное ясно уже сейчас. Китайский проект "Один пояс — один путь" и российская инфраструктура отрывают тысячи возможностей для всей Евразии.