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<a href="https://33live.ru/novosti/28-04-2019-kubok-gazprom-nefti-opredelilas-luchshaya-detskaya-xokkejnaya-komanda.html" target="_blank">Кубок Газпром нефти: определилась лучшая детская хоккейная команда</a> - В Сочи прошел 13-й международный турнир за Кубок Газпром нефти. За главный приз боролись лучшие детские хоккейные команды. В суперфинале встретились нижегородская команда Торпедо и подмосковная – Витязь.