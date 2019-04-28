Гостем нового выпуска программы Секрет на миллион на НТВ стал Сосо Павлиашвили. Лера Кудрявцева расспросила знаменитого певца о бурной личной жизни.

Гостем нового выпуска программы "Секрет намиллион" на НТВ стал Сосо Павлиашвили. Лера Кудрявцева расспросила знаменитого певцао бурной личной жизни.Темпераментномугрузинскому артисту всегда приписывали многочисленные романы. 54-летний певецрассказал телеведущей о главных женщинах в своей жизни.Официальныйбрак с первой женой Нино Учанейшвили у Сосо продлился пятнадцать лет. Семьяраспалась потому, что они "просто не виделись" из-за постоянных гастролей. Павлиашвилипризнался Лере Кудрявцевой в очень интимном. По словам певца, он изменял жене.Несмотря на это, они с Нино сохранили дружеские отношения.Был у Павлиашвилироман и с певицей Ириной Понаровской. Причем, их отношения завязались, когдаартист был еще женат. Музыкант познакомил избранницу с родителями и сестрой. Однакояркому роману было суждено быстро закончиться.Второй женой артистастала девушка по имени Ирина. С ней 32-летний Сосо Павлиашвили познакомился,когда той было всего 16 лет. Романтические отношения же у будущей парыначались, когда девушка стала совершеннолетней. Певец признался ЛереКудрявцевой, что в избраннице его подкупила неопытность. По словам исполнителя,она не умела целоваться.Отметим, что личнаяжизнь интересует россиян не меньше, чем ее звездные гости.Напомним, ранее телеведущая заявляла, что не против родитьеще. "Дочь уже ползает и сидит. Как ласково называю дочку? Пирожок,кукушонок, булочка, доча. Каково быть мамой? Офигенно, еще хочу", –рассказывала .