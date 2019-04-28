Православные 28 апреля отмечают праздник Светлого
Христова Воскресения. С Пасхой верующих поздравили многие звезды шоу-бизнеса –
в частности, Сергей Лазарев и Леонид Агутин.
Православные 28 апреля отмечают праздник Светлого
Христова Воскресения. С Пасхой верующих поздравили многие звезды шоу-бизнеса –
в частности, Сергей Лазарев и Леонид Агутин.
Пасха – особенный для
православных людей день. Этот древнейший и самый важный христианский праздник
установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, которое является центром всей
библейской истории и основой всего христианского учения.
"Христос Воскрес!! Со
светлым праздником Пасхи!! Добра, мира и любви!!" (здесь и далее орфография и
пунктуация пользователей сохранены – прим. ред.), – написал в своем микроблоге
Сергей Лазарев. При этом певец опубликовал трогательно видео с сыном.
В ролике артист с маленьким
наследником держат в руках крашеные пасхальные яйца. При этом учит малыша правильно произносить слова "Христос Воскрес". У ребенка это плохо
получается, что очень смешит его знаменитого отца. Милое домашнее видео
пришлось по душе поклонникам исполнителя.
А вот Леонид Агутин
поздравил православных с Пасхой стихотворением собственного сочинения. "С Великим
Праздником Пасхи, Друзья! Быть Добру!", – написал артист и добавил длинный
стих.
День прекрасен, светел,
ясен.
Я почти со всем согласен.
Я за тех, кто верит в Бога
Тихо, честно, понемногу.
Кто и в Храме, и снаружи,
Отсекая хлам ненужный,
Жизнь живёт за годом год.
Я за всё за это вот…
Подписчики по достоинству
оценили поздравление . Многие сочли его оригинальным.