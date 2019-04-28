Православные 28 апреля отмечают праздник Светлого Христова Воскресения. С Пасхой верующих поздравили многие звезды шоу-бизнеса – в частности, Сергей Лазарев и Леонид Агутин.

Православные 28 апреля отмечают праздник СветлогоХристова Воскресения. С Пасхой верующих поздравили многие звезды шоу-бизнеса –в частности, Сергей Лазарев и Леонид Агутин.Пасха – особенный дляправославных людей день. Этот древнейший и самый важный христианский праздникустановлен в честь Воскресения Иисуса Христа, которое является центром всейбиблейской истории и основой всего христианского учения."Христос Воскрес!! Сосветлым праздником Пасхи!! Добра, мира и любви!!" (здесь и далее орфография ипунктуация пользователей сохранены – прим. ред.), – написал в своем микроблогеСергей Лазарев. При этом певец опубликовал трогательно видео с сыном.В ролике артист с маленькимнаследником держат в руках крашеные пасхальные яйца. При этом учит малыша правильно произносить слова "Христос Воскрес". У ребенка это плохополучается, что очень смешит его знаменитого отца. Милое домашнее видеопришлось по душе поклонникам исполнителя.А вот Леонид Агутинпоздравил православных с Пасхой стихотворением собственного сочинения. "С ВеликимПраздником Пасхи, Друзья! Быть Добру!", – написал артист и добавил длинныйстих.День прекрасен, светел,ясен.Я почти со всем согласен.Я за тех, кто верит в БогаТихо, честно, понемногу.Кто и в Храме, и снаружи,Отсекая хлам ненужный,Жизнь живёт за годом год.Я за всё за это вот…Подписчики по достоинствуоценили поздравление . Многие сочли его оригинальным.