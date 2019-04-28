Сборная России по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет в мае в Словакии. В расположении команды прибыли нападающие Никита Кучеров и Евгений Малкин.

Сборная России по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет в мае в Словакии. В расположении команды прибыли нападающие Никита Кучеров и Евгений Малкин.В субботу в Новогорск, где тренируется наша сборная, прибыли Никита Кучеров ("Тампа-Бэй") и Евгений Малкин ("Питсбург"). Ожидается приезд хоккеистов "Вашингтона" – Дмитрия Орлова, Евгения Кузнецова и Александра Овечкина. При этом расположение сборной покинула целая группа игроков."Штаб сборной благодарит за работу вратарей Ивана Бочарова, Илью Коновалова, защитников Никиту Черепанова, Рушана Рафикова, нападающих Егора Коршкова, Антона Злобина, Дениса Алексеева, Александра Бурмистрова, Дамира Жафярова и Наиля Якупова, желает им хорошей подготовки к следующему сезону и рассчитывает на них в дальнейшем", — сообщил официальный сайт Федерации хоккея России.В настоящее время к чемпионату мира готовятся вратари — Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин; защитники — Михаил Сергачев, Илья Любушкин, Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Динар Хафизуллин, Артем Зуб, Богдан Киселевич, Александр Елесин, Егор Яковлев, Артем Сергеев; нападающие — Владимир Ткачев, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Михаил Григоренко, Артем Анисимов, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук, Сергей Андронов, Сергей Плотников, Илья Михеев, Александр Кадейкин, Александр Барабанов, Иван Телегин, Павел Красковский, Анатолий Голышев.