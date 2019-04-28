Его родители успели спастись

Его родители успели спастисьВ ночь на 28 апреля на пожаре во Владимирской области погиб ребёнок. Его родителям удалось спастись через окно.Следователи регионального управления СКР проводят проверку по факту гибели 12-летнего мальчика, тело которого нашли во время тушения.Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области, семья приехала на дачу 27 апреля. Они занимались хозяйством, жарили шашлык.Вечером в доме растопили металлическую печку – «буржуйку» и легли спать. Ночью мужчина первым почувствовал запах дыма. Он попытался открыть дверь между комнатой и кухней, но не смог. Тогда он бросился к окну, выбил стекло и помог выбраться из дома супруге, которая оказалась рядом. Дом быстро охватило огнём, спасти сына мужчина не смог. При выбивания стекла он порезал руки. Раны ему обработали в больнице.«Сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Гусь-Хрустальный р-н, н. п. Бабино, СНТ «Сады-огороды» поступило в 00:45», - сообщают в региональном управлении МЧС. На пожаре работали семь пожарных. Площадь возгорания составила 20 кв. метров«Следователь СК России пока не смог побеседовать с мамой погибшего мальчика, женщина находится в состоянии психологического шока. В качестве одной из основных причин случившегося рассматриваются проблемы работы печки. Семья характеризуется положительно», - пояснили в СКР.С начала года в регионе на пожаре уже погибло шестеро детей.