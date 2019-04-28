Его родители успели спастись
Его родители успели спастись
В ночь на 28 апреля на пожаре во Владимирской области погиб ребёнок. Его родителям удалось спастись через окно.
Следователи регионального управления СКР проводят проверку по факту гибели 12-летнего мальчика, тело которого нашли во время тушения.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области, семья приехала на дачу 27 апреля. Они занимались хозяйством, жарили шашлык.
Вечером в доме растопили металлическую печку – «буржуйку» и легли спать. Ночью мужчина первым почувствовал запах дыма. Он попытался открыть дверь между комнатой и кухней, но не смог. Тогда он бросился к окну, выбил стекло и помог выбраться из дома супруге, которая оказалась рядом. Дом быстро охватило огнём, спасти сына мужчина не смог. При выбивания стекла он порезал руки. Раны ему обработали в больнице.
«Сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Гусь-Хрустальный р-н, н. п. Бабино, СНТ «Сады-огороды» поступило в 00:45», - сообщают в региональном управлении МЧС. На пожаре работали семь пожарных. Площадь возгорания составила 20 кв. метров
«Следователь СК России пока не смог побеседовать с мамой погибшего мальчика, женщина находится в состоянии психологического шока. В качестве одной из основных причин случившегося рассматриваются проблемы работы печки. Семья характеризуется положительно», - пояснили в СКР.
С начала года в регионе на пожаре уже погибло шестеро детей.