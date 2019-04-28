На Шри-Ланки продлен режим комендантского часа, который действует на всей территории республики после терактов 21 апреля. Комендантский час продлен с 22:00 местного времени 27 апреля до 04:00 28 апреля. Власти острова продлевают его ежедневно.

На Шри-Ланке продлен режим комендантского часа, который действует на всей территории республики после терактов 21 апреля. Комендантский час продлен с 22:00 местного времени 27 апреля до 04:00 28 апреля.В городах Калмунай, Чавалакаде и Саммантурай на востоке страны действие комендантского часа будет отменено особым распоряжением, передает ТАСС со ссылкой на ланкийские СМИ.Комендантский час на Шри-Ланке был введен 21 апреля. Власти острова продлевают его ежедневно.В результате серии терактов в ланкийских городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа 21 апреля погибли, по последним данным, около 250 человек.