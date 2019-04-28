На улице Талалихина в Москве четверо мужчин устроили побоище. Очевидцы сообщали, что участники конфликта начали ссориться, потом конфликт перерос в потасовку, в ходе которой один из участников получил телесные повреждения. Его увезла скорая.

На улице Талалихина в Москве четверо мужчин устроили побоище. Очевидцы сообщали, что участники конфликта начали ссориться, потом конфликт перерос в потасовку, в ходе которой один из участников получил телесные повреждения. Его увезла скорая.Остальные правонарушители скрылись, полиция их ищет. Кроме того, правоохранители устанавливают причины и обстоятельства конфликта, передает РИА Новости.