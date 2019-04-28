Артистка обратилась к поклонникам в Instagram. Наташа Королева заявила, что ее никто не просил поддерживать наследницу певицы Микеллу Абрамову в шоу Голос. Дети.

Артистка обратилась к поклонникам в Instagram. Наташа Королева заявила,что ее никто не просил поддерживать наследницу певицы Микеллу Абрамову в шоу "Голос.Дети".Исполнительница рассказала, почему голосовала за девочку вфинале детского вокального конкурса. Ранее Наташа Королева вместе с другимизвездами отечественного шоу-бизнеса призвала своих фанатов голосовать в финалешоу "Голос. Дети" за Микеллу Абрамову.По словам певицы, родителипобедительницы телепроекта, Алсу иЯн Абрамов, ее об этом не просили. "Друзья, хочу поставить точки над "i" поповоду моего вчерашнего поста в поддержку Микеллы. Первое, меня никто не просили не уполномачивал – это моя собственная инициатива", – заявила Наташа Королева.Она отметила, что ей просто "нравится эта девчонка".По мнениюисполнительницы, в дочери Алсу есть что-то необычное. Наташа Королева уверена, что в будущемона станет большой артисткой. "Что касается ее победы... Да, я согласна. Может,она не была так готова, чтобы победить. Победа должна была быть у ЕржанаМаксима – это точно! Но! Давайте будем добрее! Это наши дети", – призвалапевица, отметив, что все они умницы, талантливые и достойные.Отметим, призывалиголосовать за Микеллу Абрамову на помимо Наташи Королевой Юлия Ковальчук,певица Зара и Алексей Чумаков.Многие россияне считают победу дочери Алсу несправедливой. Микелла победила согромным отрывом от других финалистов. Напомним, после этого Первый каналинициировал проверку результатов голосования финала