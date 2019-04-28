Артистка обратилась к поклонникам в Instagram. Наташа Королева заявила,
что ее никто не просил поддерживать наследницу певицы Микеллу Абрамову в шоу Голос.
Дети.
Артистка обратилась к поклонникам в Instagram. Наташа Королева заявила,
что ее никто не просил поддерживать наследницу певицы Микеллу Абрамову в шоу "Голос.
Дети".
Исполнительница рассказала, почему голосовала за девочку в
финале детского вокального конкурса. Ранее Наташа Королева вместе с другими
звездами отечественного шоу-бизнеса призвала своих фанатов голосовать в финале
шоу "Голос. Дети" за Микеллу Абрамову.
По словам певицы, родители
победительницы телепроекта, Алсу и
Ян Абрамов, ее об этом не просили. "Друзья, хочу поставить точки над "i" по
поводу моего вчерашнего поста в поддержку Микеллы. Первое, меня никто не просил
и не уполномачивал – это моя собственная инициатива", – заявила Наташа Королева.
Она отметила, что ей просто "нравится эта девчонка".
По мнению
исполнительницы, в дочери Алсу есть что-то необычное. Наташа Королева уверена, что в будущем
она станет большой артисткой. "Что касается ее победы... Да, я согласна. Может,
она не была так готова, чтобы победить. Победа должна была быть у Ержана
Максима – это точно! Но! Давайте будем добрее! Это наши дети", – призвала
певица, отметив, что все они умницы, талантливые и достойные.
Отметим, призывали
голосовать за Микеллу Абрамову на помимо Наташи Королевой Юлия Ковальчук,
певица Зара и Алексей Чумаков.
Многие россияне считают победу дочери Алсу несправедливой. Микелла победила с
огромным отрывом от других финалистов. Напомним, после этого Первый канал
инициировал проверку результатов голосования финала