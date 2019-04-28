Южные окрестности сирийского города Алеппо (расположен в 360 километрах от столицы страны Дамаска) обстреляли в субботу, 27 апреля, боевики экстремистских группировок. В населенном пункте Эль-Хадер погибли женщина с ребенком, еще несколько человек получили ранения. Они доставлены в госпиталь.

Южные окрестности сирийского города Алеппо (расположен в 360 километрах от столицы страны Дамаска) обстреляли в субботу, 27 апреля, боевики экстремистских группировок. В населенном пункте Эль-Хадер погибли женщина с ребенком, еще несколько человек получили ранения. Они доставлены в госпиталь.Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА, огонь велся из минометных установок. Экстремисты стреляли из района Халса, который находится под контролем бандформирований.Артиллерия сирийской армии нанесла ответные удары по позициям боевиков, нарушивших перемирие.