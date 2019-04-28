На этой неделе исполнилось 40 дней, как с нами нет певицы Юлии Началовой. В студию программы Привет, Андрей! пришли ее родители, близкие и знакомые. Крестная мать Юлии на сцене Ирина Понаровская прервала долгое молчание.

На этой неделе исполнилось 40 дней, как с нами нет певицы Юлии Началовой. В студию программы "Привет, Андрей!" пришли ее родители, близкие и знакомые."Крестная мать" Юлии на сцене Ирина Понаровская прервала долгое молчание. Еще когда Юля была маленькой девочкой, Понаровская отмечала ее редкостный музыкальный вкус. В студии программы певица рассказала, что Началова была талантливой и знаковой фигурой. "Как ее не разглядели?" – недоумевает артистка.Она подчеркнула, что не имела права делать юную певицу своей копией, и оставила свое шефство над ней, когда Юле исполнилось 16 лет. "Никакая я не крестная мама, она просто была со мной", — подчеркнула Понаровская.Певица сообщила, что у нее остались костюмы Юлии, в которых она снималась в клипе, и пообещала привезти из Петербурга родным певицы все эти вещи.Понаровская рассказала, что вместе с отцом Юлии Началовой у нее сложилось прекрасное сотрудничество, они вместе написали почти целый диск песен. "Я напросилась в "Утреннюю звезду", когда был финал, я напросилась в жюри, чтобы поставить ей оценку 100", — поделилась Понаровская.Певица также объяснила, почему в момент смерти и похорон Юлии Началовой она нигде не появлялась: "Почему я должна свое горе выносить напоказ? Мое горе – молчаливое".Понаровская вспомнила, как учила 14-летнюю Юлю держаться на сцене. "Она пела, как ангел, прозрачный голос. Отец берег ее связки, долго не давал включать ее голос на полную силу, и сберег. Она пришла ко мне, поет. Стоит столбик. Я говорю: "Юленька, тень твоей улыбки. Что ты больше всего на свете любишь?". Мы обе замолчали, и вдруг она говорит: "Гамбургер". С этим "гамбургером" Юля поехала на конкурс и получила гран-при.Началова обращалась к Понаровской "тетя Ира" и на "ты". Как-то на гастролях в Куйбышеве (сейчас Самара) Юля спросила у Понаровской, любит ли та воблу, и та призналась, что обожает, но пива не пьет. И Юля предложила есть воблу с кока-колой. "Мы с ней накупили рыбы и весь вечер ели воблу. Смеялись, веселились", — поделилась певица. Она добавила, что рассказывала своей подопечной много женского и сокровенного. "Есть тайны, которые так и остались между нами. И никогда никто этого не узнал и не узнает", — подчеркнула Понаровская.Позже заслуженная артистка России ушла из шоу-бизнеса, а у Юли "закрутилась жизнь". "Единственное, я ее первый раз выдала замуж. А дальше пропала я. Что это было – Бог его знает, но так разъединила судьба. Однажды я увидела ее на концерте, посвященном Дню Победы, в концертном зале "Россия". Она пела "Ты же выжил, солдат". Я стояла на коленях и целовала телевизор!" – рассказала Понаровская.В одном из своих последних интервью (Борису Корчевникову) Началова рассказала, что скучает по Понаровской. "Я бы очень хотела сказать ей большое спасибо за те уроки, часы, проведенные вместе. Это дорогого стоит, и это сыграло в моей жизни огромную роль. Я до сих пор эту любовь ко всему хорошему, всему красивому в себе несу и передаю своей дочери", — говорила тогда Юлия.Началова "на 200 процентов выполнила свою программу, ей дальше нечего было делать" – так Понаровская объясняет столь ранний уход молодой певицы. "Она могла быть только признанной и блистать, а этого не случилось", — подчеркнула артистка.