Певец и продюсер недоволен нашумевшей
историей с дочерью Алсу. Валерий Меладзе призвал руководство Первого канала
перепроверить результаты голосования в финале шоу Голос. Дети.
Певец и продюсер недоволен нашумевшей
историей с дочерью Алсу. Валерий Меладзе призвал руководство Первого канала
перепроверить результаты голосования в финале шоу "Голос. Дети".
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова ранее одержала
сенсационную победу в шоу "Голос. Дети" со значительным отрывом от других
финалистов. Многие сочли голосование сфабрикованным.
О финале детского
музыкального конкурса высказался и один из наставников Валерий Меладзе.
Стоит отметить, что его подопечный Максим Ержан считался фаворитом. В своем
микроблоге в Instagram музыкант опубликовал несколько роликов, в которых
призвал руководство Первого канала пересмотреть результаты голосования.
"Привет, друзья. Программа
"Голос" прошла, но осадок остался. Неблагодарное дело пересматривать
результаты, но я, все-таки, надеюсь, что Первый канал это сделает, чтобы
развеять сомнения или пересмотреть итог", – цитирует Валерия Меладзе .
Отметим, что результатами финала остались недовольны и другие звезды
отечественного шоу-бизнеса.
Певица Алсу и ее семья
пока воздерживаются от комментариев. Ранее появилась информация
о том, что Первый канал начал проверку возможной подтасовки голосования на
Напомним, 10-летняя
дочь певицы Алсу в финале исполнила песню Юлии Началовой. Она обыграла Максима Ержана и
Валеру Кузакова.