Певец и продюсер недоволен нашумевшей историей с дочерью Алсу. Валерий Меладзе призвал руководство Первого канала перепроверить результаты голосования в финале шоу Голос. Дети.

Певец и продюсер недоволен нашумевшейисторией с дочерью Алсу. Валерий Меладзе призвал руководство Первого каналаперепроверить результаты голосования в финале шоу "Голос. Дети".Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова ранее одержаласенсационную победу в шоу "Голос. Дети" со значительным отрывом от другихфиналистов. Многие сочли голосование сфабрикованным.О финале детскогомузыкального конкурса высказался и один из наставников Валерий Меладзе.Стоит отметить, что его подопечный Максим Ержан считался фаворитом. В своеммикроблоге в Instagram музыкант опубликовал несколько роликов, в которыхпризвал руководство Первого канала пересмотреть результаты голосования."Привет, друзья. Программа"Голос" прошла, но осадок остался. Неблагодарное дело пересматриватьрезультаты, но я, все-таки, надеюсь, что Первый канал это сделает, чтобыразвеять сомнения или пересмотреть итог", – цитирует Валерия Меладзе .Отметим, что результатами финала остались недовольны и другие звездыотечественного шоу-бизнеса.Певица Алсу и ее семьяпока воздерживаются от комментариев. Ранее появилась информацияо том, что Первый канал начал проверку возможной подтасовки голосования наНапомним, 10-летняядочь певицы Алсу в финале исполнила песню Юлии Началовой. Она обыграла Максима Ержана иВалеру Кузакова.